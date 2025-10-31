Благодійний фонд Favbet Foundation відкриває додатковий набір до безкоштовної секції з дитячого футболу в межах ініціативи «Сильніші разом» — складової проєкту «Клуб супергероїв». Програма адресована дітям із родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих категорій.

Секція працює на базі Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у Деснянському районі столиці. Тренування проводить досвідчений наставник Андрій Музиченко, старший тренер ФК «Вигурівщина». Наразі заняття у Центрі відвідують понад 40 дітей, і донабір дозволить залучити нових учасників до регулярних тренувань та ігрової практики.

Секція безкоштовна та відкрита для дітей 2012-2016 р. н.

Телефон для запису: +380 73 052 10 67, Андрій Музиченко

«Ми бачимо попит на заняття, гарні відгуки дітей та батьків, тому поступово підтримуємо розширення груп, щоби залучити якомога більше юних спортсменів, які з тих чи інших причин не можуть собі дозволити регулярні тренування», — розповідає президент фонду Андрій Матюха.

Паралельно Favbet Foundation спільно з клубом SpartaBox розвиває безкоштовні секції єдиноборств для дітей-учасників програми. Заняття ведуть тренери київського бійцівського клубу Sparta Box. Групи формуються насамперед із дітей військових та ВПО, а фонд здійснює підтримку тренувань, підготовчих зборів та виступів на змаганнях.

«У межах «Сильніші разом» ми системно розвиваємо безкоштовні спортивні можливості для дітей у Києві: футбол, баскетбол, секції єдиноборств. Регулярно з’являються нові групи та напрями, тому ми запрошуємо дітей та батьків слідкувати за анонсами у наших соціальних мережах, щоби не пропустити нові можливості», — кажуть у Favbet Foundation.

«Сильніші разом» — спортивний напрям у складі «Клубу супергероїв» Favbet Foundation, що також включає освітні ініціативи IT Kids та «Сила у знаннях». У Києві за підтримки фонду працюють безкоштовні секції з футболу та баскетболу на базі Центру «Спорт для всіх», а також секції єдиноборств із партнерами SpartaBox.