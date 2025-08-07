Favbet офіційно став офіційним партнером клубу, який з гордістю захищає честь Київщини в Українській Прем’єр-лізі. Відтепер логотип бренду прикрашатиме форму гравців на матчах УПЛ.



«Колос» у 2012 році заснував Андрій Засуха. Роками старанної праці «Колос» вибився у найвищий дивізіон і тримає там позиції. Їхня історія є прикладом для українського футболу.

«Це партнерство у першу чергу про цінності та спільне бачення. Ми об’єднуємося з «Колосом», аби зробити футбол яскравішим та цікавішим для уболівальників», — зазначив Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу Favbet.

Favbet і «Колос» готують низку заходів для фанатів — від спільних акцій і зустрічей до інтерактивних подій, що допоможуть зблизити команду з уболівальниками.

«Ми поруч із тими, хто грає до кінця і не здається. «Колос» — саме така команда. Впевнені, що попереду буде багато яскравих матчів та гучних перемог», — коментує засновник FAVBET Андрій Матюха.

Сьогодні Favbet є одним з найбільших спонсорів українського футболу. Компанія підтримує п’ять клубів УПЛ: «Шахтар», «Кривбас», «Рух», «Оболонь» та «ЛНЗ», а в першій лізі — «Лівий Берег». І ось тепер до цього списку додався «Колос». Компанія активно сприяє розвитку інфраструктури, молодіжних команд і фанатських спільнот.

«Для нас ця співпраця — не просто партнерство, а союз однодумців. Favbet розділяє наші цінності, вірить у розвиток клубу й готовий інвестувати в майбутнє. Ми розпочали новий сезон разом із нашим новим партнером — з перемоги. Віримо, що попереду ще більше яскравих матчів та емоцій для наших уболівальників. З Колосом у серці — разом до нових перемог!» — зазначив генеральний директор ФК «Колос» Євген Євсеєв.

Минулий сезон УПЛ «Колос» завершив на 10 місці. Цього року підопічні Руслана Костишина мають намір показати сильну гру та дати гідну боротьбу більш досвідченим командам чемпіонату.