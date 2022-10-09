Фаворов забив команді екс-захисника «Динамо» Кадара та допоміг «Академії Пушкаша» повернутися в боротьбу за єврокубки

Українець став автором переможного голу

Фото - Академія Пушкаша

У десятому турі чемпіонату Угорщини «Академія Пушкаша» на виїзді переграла «Пакш».

Півзахисник Артем Фаворов провів на полі весь матч. Українець забив другий м'яч своєї команди, який і став переможним.

Примітно, що у складі «Пакшу» взяв участь у грі Тамаш Кадар. Екс-захисник «Динамо» також відіграв усі 90 хвилин.

«Акадіміія Пушкаша» набрала 17 очок і зрівнялася з третьою «Кішвардою» в боротьбі за єврокубки.

Чемпіонат Угорщини, 10 тур

«Пакш» – «Академія Пушкаша» 1:3

Голи: Варга, 36 – Корбу, 7, Фаворов, 66, А. Белуце, 77