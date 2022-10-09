«Зоря» гірша? Фаворов перейшов до клубу четвертого дивізіону Польщі
Фаворов забив команді екс-захисника «Динамо» Кадара та допоміг «Академії Пушкаша» повернутися в боротьбу за єврокубки
Українець став автором переможного голу
09 жовтня 19:28
Фото - Академія Пушкаша
У десятому турі чемпіонату Угорщини «Академія Пушкаша» на виїзді переграла «Пакш».
Півзахисник Артем Фаворов провів на полі весь матч. Українець забив другий м'яч своєї команди, який і став переможним.
Примітно, що у складі «Пакшу» взяв участь у грі Тамаш Кадар. Екс-захисник «Динамо» також відіграв усі 90 хвилин.
«Акадіміія Пушкаша» набрала 17 очок і зрівнялася з третьою «Кішвардою» в боротьбі за єврокубки.
Чемпіонат Угорщини, 10 тур
«Пакш» – «Академія Пушкаша» 1:3
Голи: Варга, 36 – Корбу, 7, Фаворов, 66, А. Белуце, 77
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