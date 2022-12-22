Дешам жорстко розкритикував своїх гравців в перерві фінального матчу ЧС-2022. Стало відомо, що сказав тренер збірної Франції
Федерація футболу Франції готова продовжити контракт з Дешамом
Тренер виконав завдання на ЧС-2022
22 грудня 18:28
Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре повідомив L’Equipe, Що дуже задоволений результатами збірної під керівництвом Дідьє Дешама.
«У нього на руках всі козирі для продовження контракту, тому що з того моменту, як ми опинилися в четвірці кращих на чемпіонаті світу, рішення залишається за ним. Я думаю, ми домовимося».
Повідомлялося, що Дешам хоче новий контракт до ЧС-2026. Поки йому готові запропонувати лише до 2024-го року.
На місце тренера також претендує Зінедін Зідан.
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