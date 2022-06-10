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Федецький: «Якби білоруси або москалі пішли на Волинь, їх різали б як свиней»

Екс-гравець збірної України також висловив своє ставлення до Лукашенка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:19
Федецький: «Якби білоруси або москалі пішли на Волинь, їх різали б як свиней»

Колишній гравець збірної України артем Федецкій вважає, що потенційний прорив військ на Волинь з боку білорусі закінчиться жорстоким провалом для армії рашістов.

- Про кордон з Білоруссю не думаєш зовсім. Там що, там сцикун вусатий, карлику в ноги кланяється, ліг під нього. Вже будучи «легітимним президентом Білорусі», як він називає себе, просто зрадив свій народ. Один дебіл, який прийшов на нашу землю, а другий дебіл, який його підтримав. Який це все запустив під виглядом мовчань на територію Білорусі, і вони увірвалися до нас.

- Якби все-таки білоруси ризикнули наступити в перші дні повномасштабної війни, як би їх тут Волинська земля зустрічала?

- Їх би різали, як свиней. Що білоруси, що москалі. За барабану кого. Ми у себе вдома, на своїй землі. Ми захищаємо свій край, свій народ, що нам боятися? Бути якимось боягузом, бігти в країни Європи і далі розбігатися? Є такі випадки, багато моїх знайомі поїхали. Вони показали свої ліца.

Раніше стало відомо, що Федецький записався в тероборону.

Джерело: Профутбол Петро Приходько
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Артем Федецький

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