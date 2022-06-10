Федецький: «Якби білоруси або москалі пішли на Волинь, їх різали б як свиней»

Колишній гравець збірної України артем Федецкій вважає, що потенційний прорив військ на Волинь з боку білорусі закінчиться жорстоким провалом для армії рашістов.

- Якби все-таки білоруси ризикнули наступити в перші дні повномасштабної війни, як би їх тут Волинська земля зустрічала?

- Їх би різали, як свиней. Що білоруси, що москалі. За барабану кого. Ми у себе вдома, на своїй землі. Ми захищаємо свій край, свій народ, що нам боятися? Бути якимось боягузом, бігти в країни Європи і далі розбігатися? Є такі випадки, багато моїх знайомі поїхали. Вони показали свої ліца.