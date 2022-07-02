Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 4. Тетеров (Німеччина)

Феноменальна передача Малиновського – в топ-5 кращих ассисті Серії А сезону-2021/22

Майстерності хавбека збірної України можна лише позаздрити
Футбол Українські легіонери
13:25
Феноменальна передача Малиновського – в топ-5 кращих ассисті Серії А сезону-2021/22
Руслан Малиновський / Фото - Twitter
Італійська Серія А на своєму YouTube-каналі представила 30 кращих результативних передач в сезоні-2021/22.

На 4-й сходинці опинився асист півзахисника «Аталанти» та збірної України Руслана Малиновського – він допоміг Маріо Пашалічу зрівняти рахунок проти «Салернітани» (1: 1) в 35-му турі чемпіонату Італії.


Всього Малиновський в минулому розіграші Серії А забив 6 м'ячів та зробив 4 асиста в 30 матчах.

Нагадаємо, результативний удар Малиновського визнаний кращим голом «Аталанти» в сезоні-2021/22.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Руслан Малиновський Аталанта

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми». Маліновський – про злочини росіян
«Терористи бомбардують «військові» об’єкти зі сплячими всередині дітьми». Маліновський – про злочини росіян
Футбол Українські легіонери
26 червня 11:58
«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло
«Продовжуйте молитися за мир. З терористами». Маліновський увімкнув іронію для тих, до кого досі не дійшло
Футбол Українські легіонери
25 червня 16:55
Коваленко дізнався плани «Аталанти» щодо себе на наступний сезон
Коваленко дізнався плани «Аталанти» щодо себе на наступний сезон
Футбол Українські легіонери
23 червня 12:20
Шедевральний постріл Малиновського визнаний голом сезону в «Аталанті»
Шедевральний постріл Малиновського визнаний голом сезону в «Аталанті»
Футбол Українські легіонери
22 червня 22:22
Маліновський не покине «Аталанту» влітку
Маліновський не покине «Аталанту» влітку
Футбол Серія А
21 червня 12:49
Маліновський: «Я багато чому навчився у Гасперіні за ці три роки»
Маліновський: «Я багато чому навчився у Гасперіні за ці три роки»
Футбол Серія А
20 червня 13:19

Новини: Футбол

Феноменальна передача Малиновського – в топ-5 кращих ассисті Серії А сезону-2021/22
Феноменальна передача Малиновського – в топ-5 кращих ассисті Серії А сезону-2021/22
Українські легіонери
13:25
Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Захисник «Шахтаря» – за крок від підписання контракту з «Фіорентиною»
Українська Прем'єр-ліга
12:55
Павелко: «Буде символічно, якщо почнемо змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності»
Павелко: «Буде символічно, якщо почнемо змагання УПЛ і ПФЛ в дати Дня Незалежності»
Українська Прем'єр-ліга
11:23
«Динамо» хоче проводити матчі УПЛ лише в Україні
«Динамо» хоче проводити матчі УПЛ лише в Україні
Українська Прем'єр-ліга
01 липня 22:33
Рівно 10 років тому Україна стала центром футболу в Європі. Київ прийняв фінал Євро-2012
Історія Рівно 10 років тому Україна стала центром футболу в Європі. Київ прийняв фінал Євро-2012
Футбол в Європі
01 липня 20:43
Наступний сезон УПЛ частково будуть грати за кордоном
Наступний сезон УПЛ частково будуть грати за кордоном
Українська Прем'єр-ліга
01 липня 19:34
Офіційно. Салах продовжив контракт з «Ліверпулем»
Офіційно. Салах продовжив контракт з «Ліверпулем»
Англійська Прем'єр-ліга
01 липня 19:20
Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон
Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон
Прімера
01 липня 14:50
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
Українська Прем'єр-ліга
01 липня 14:41
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини