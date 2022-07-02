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Феноменальна передача Малиновського – в топ-5 кращих ассисті Серії А сезону-2021/22
Майстерності хавбека збірної України можна лише позаздрити
13:25
Руслан Малиновський / Фото - TwitterІталійська Серія А на своєму YouTube-каналі представила 30 кращих результативних передач в сезоні-2021/22.
На 4-й сходинці опинився асист півзахисника «Аталанти» та збірної України Руслана Малиновського – він допоміг Маріо Пашалічу зрівняти рахунок проти «Салернітани» (1: 1) в 35-му турі чемпіонату Італії.
Всього Малиновський в минулому розіграші Серії А забив 6 м'ячів та зробив 4 асиста в 30 матчах.
Нагадаємо, результативний удар Малиновського визнаний кращим голом «Аталанти» в сезоні-2021/22.
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