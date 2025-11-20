Павло Василенко

Бразильський півзахисник Фернандіньо повідомив про рішення завершити професійну кар'єру. Про це повідомляє Globo. З цього приводу колишній хавбек донецького Шахтаря пояснив свою мотивацію.

«Я досяг усього, чого тільки можна було. Тепер прийшов час насолодитись часом зі своєю сім'єю», – заявив Фернандіньо.

40-річний бразилець Фернандіньо грав за Шахтар у 2005-2013 роках, після чого перейшов у Манчестер Сіті.

У складі «гірників» легіонер зіграв 284 зустрічі у всіх турнірах, забивши 53 голи і віддавши 57 результативних передач. У 2009 році разом з донецьким клубом Фернандіньо виграв Кубок УЄФА.

В його активі також два голи і п'ять результативних передач у складі збірної Бразилії.

Фернандіньо також виступав за Атлетіко Паранаенсе, який є його першою і останньою командою у професійній кар'єрі.