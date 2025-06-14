ФІФА передбачила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025
Переможець отримає до 125 мільйонів доларів
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прописала розмір призових для учасників Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться з 15 червня по 13 липня в США. Турнір проходитиме у новому розширеному форматі з 32 командами.
Загальний призовий фонд турніру складе 1 мільярд доларів, що є найбільшою сумою в історії футбольних змагань.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав цей фонд найбільшим в історії футболу.
Розподіл призових:
525 млн доларів буде розподілено між учасниками незалежно від результатів. При цьому клуби з різних континентальних конфедерацій отримають різні суми, виходячи зі спортивних і комерційних критеріїв:
Європа: від 12,81 до 38,19 млн доларів
Південна Америка: 15,21 млн
Північна Америка, Азія, Африка: 9,55 млн
Океанія: 3,58 млн
425 млн доларів передбачено за спортивні досягнення:
Груповий етап: 2 млн за перемогу, 1 млн за нічию
1/8 фіналу: +7,5 млн
1/4 фіналу: +13,125 млн
Півфінал: +21 млн
Фінал: +30 млн
Чемпіон: +40 млн
Таким чином, клуб, який переможе в усіх матчах турніру, може заробити до 125 мільйонів доларів.
Сьогодні вночі о 3:00 відбудеться перший матч Клубного чемпіонату світу Аль-Ахлі - Інтер Майамі.
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