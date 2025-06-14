Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прописала розмір призових для учасників Клубного чемпіонату світу-2025, який відбудеться з 15 червня по 13 липня в США. Турнір проходитиме у новому розширеному форматі з 32 командами.

Загальний призовий фонд турніру складе 1 мільярд доларів, що є найбільшою сумою в історії футбольних змагань.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав цей фонд найбільшим в історії футболу.

Розподіл призових:

525 млн доларів буде розподілено між учасниками незалежно від результатів. При цьому клуби з різних континентальних конфедерацій отримають різні суми, виходячи зі спортивних і комерційних критеріїв: Європа: від 12,81 до 38,19 млн доларів Південна Америка: 15,21 млн Північна Америка, Азія, Африка: 9,55 млн Океанія: 3,58 млн

425 млн доларів передбачено за спортивні досягнення: Груповий етап : 2 млн за перемогу, 1 млн за нічию 1/8 фіналу : +7,5 млн 1/4 фіналу : +13,125 млн Півфінал : +21 млн Фінал : +30 млн Чемпіон : +40 млн



Таким чином, клуб, який переможе в усіх матчах турніру, може заробити до 125 мільйонів доларів.

Сьогодні вночі о 3:00 відбудеться перший матч Клубного чемпіонату світу Аль-Ахлі - Інтер Майамі.