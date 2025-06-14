Організатори Клубного чемпіонату світу-2025 вдалися до нестандартних заходів для створення атмосфери повних трибун на телетрансляціях матчів. За інформацією Mail Sport, ФІФА почала пересаджувати глядачів ближче до поля зору телекамер, щоб візуально стадіони здавалися заповненими.

Деякі вболівальники, які вже купили квитки, були сповіщені про зміну своїх місць через низький попит. Водночас у ФІФА запевняють, що нові місця будуть рівноцінними або кращими, і така практика є звичною для масштабних спортивних подій.

Матчі турніру відбуваються на великих аренах, але заповнюваність залишається низькою. Наприклад, на поєдинок 1/8 фіналу в Шарлотті 28 червня (арена вміщує 74 867 глядачів) очікується лише половина заповнених трибун.

Перший матч турніру відбудеться вже сьогодні вночі, 15 червня, о 3:00 за київським часом.

