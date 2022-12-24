FIFA повідомила, що жоден з матчів ЧС-2022 не був договірним

Перевірили всі 64 гри

FIFA завершила перевірку всіх 64 матчів ЧС-2022.

У заяві на сайті організації йдеться про те, що жодна з цих ігор не була договірною.

«Багатостороння цільова група з питань сумлінності створена ФІФА для моніторингу всіх матчів, зіграних під час ЧС-2022, на предмет інцидентів, пов'язаних з маніпулюванням і проблемами, пов'язаними з сумлінністю, успішно завершила свою роботу 22 грудня 2022 року. Подібних випадків виявлено не було. В рамках своєї роботи робоча група проаналізувала звіти про моніторинг легальних ринків ставок, провела розслідування в різних юрисдикціях і перевірила спостереження за місцями проведення змагань на наявність будь-якого підозрілого поведінки. Ніякої загрози маніпулювання матчами для будь-якої гри, що проводиться під час турніру, не виявлено».

Аргентина стала чемпіоном світу, Обігравши в фіналі Францію.