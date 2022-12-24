Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

FIFA повідомила, що жоден з матчів ЧС-2022 не був договірним

Перевірили всі 64 гри
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:28
FIFA повідомила, що жоден з матчів ЧС-2022 не був договірним

FIFA завершила перевірку всіх 64 матчів ЧС-2022.

У заяві на сайті організації йдеться про те, що жодна з цих ігор не була договірною.

«Багатостороння цільова група з питань сумлінності створена ФІФА для моніторингу всіх матчів, зіграних під час ЧС-2022, на предмет інцидентів, пов'язаних з маніпулюванням і проблемами, пов'язаними з сумлінністю, успішно завершила свою роботу 22 грудня 2022 року. Подібних випадків виявлено не було.

В рамках своєї роботи робоча група проаналізувала звіти про моніторинг легальних ринків ставок, провела розслідування в різних юрисдикціях і перевірила спостереження за місцями проведення змагань на наявність будь-якого підозрілого поведінки. Ніякої загрози маніпулювання матчами для будь-якої гри, що проводиться під час турніру, не виявлено».


Аргентина стала чемпіоном світу, Обігравши в фіналі Францію.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

FIFA

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:50
1
Палкін: «FIFA захищає футболістів, але повинна захищати і клуби. «Шахтар» хоче справедливості»
Палкін: «FIFA захищає футболістів, але повинна захищати і клуби. «Шахтар» хоче справедливості»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 грудня 15:43
Шанс для Гондурасу, Панами та Габону, але не України. Відомий формат ЧС-2026
Шанс для Гондурасу, Панами та Габону, але не України. Відомий формат ЧС-2026
Футбол Збірна України
21 грудня 09:19
Палкін: «FIFA – відверто проросійська організація, фінал ЧС це показав»
Палкін: «FIFA – відверто проросійська організація, фінал ЧС це показав»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
21 грудня 07:37
Інфантіно має намір проводити чемпіонат світу раз в три роки
Інфантіно має намір проводити чемпіонат світу раз в три роки
Футбол Чемпіонат світу з футболу
20 грудня 13:20
Найкращий фінал найгіршого чемпіонату світу
Післямова
Найкращий фінал найгіршого чемпіонату світу
Футбол Чемпіонат світу з футболу
20 грудня 06:00

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини