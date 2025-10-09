Павло Василенко

Світ футболу сколихнула новина – чемпіонат світу 2034 року може не відбутися у заплановані терміни. За інформацією The New York Times, у ФІФА вже обговорюють можливість перенесення турніру у Саудівській Аравії на початок 2035 року.

Причини такого рішення:

екстремальна спека влітку: у червні-липні температура в Саудівській Аравії може перевищувати +45°C, що робить проведення матчів практично неможливим.

Рамадан у листопаді-грудні 2034 року: священний місяць для мусульман збігатиметься з можливими зимовими датами проведення турніру, тому ФІФА не хоче накладати чемпіонат на цей період.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив, що організація розглядає зміну традиційного календаря.

«Ми маємо бути відкритими до нового. У деяких країнах липень уже занадто спекотний для футболу. Можливо, нам варто переглянути підхід і шукати оптимальні періоди для турнірів».

Якщо пропозицію схвалять, то чемпіонат світу може вперше відбутися у січні-лютому 2035 року, що знову призведе до збоїв у клубному календарі, як це вже було під час катарського мундіалю 2022 року.

Наступний Чемпіонат світу – 2026 року – пройде у традиційні літні терміни: з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.