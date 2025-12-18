Павло Василенко

Рада ФІФА, яка зібралася в Досі (Катар), оголосила про низку нововведень. Одне з найцікавіших рішень стосується розвитку молодіжного футболу – всесвітня футбольна організація дала зелене світло створенню нового міжнародного турніру для гравців віком до 15 років.

Фактично йдеться про чемпіонат світу для цієї вікової категорії за прикладом уже існуючих турнірів ФІФА U-17 та U-20, останні розіграші яких виграли збірні Португалії та Марокко відповідно.

В офіційній заяві ФІФА після засідання Ради в Катарі наголошується:

«У межах непохитного зобов’язання ФІФА щодо розвитку юнацького та юніорського футболу Рада ФІФА підтвердила запровадження нових турнірів на рівні до 15 років для хлопців і дівчат, відкритих для всіх 211 асоціацій-членів ФІФА. Перший турнір відбудеться у 2026 році для чоловічих команд, а другий – у 2027 році за участю жіночих команд».

Як продовження цієї ініціативи, починаючи з 2028 року, всі національні федерації зможуть заявляти на турнір команди U-15 – як чоловічі, так і жіночі – у двох окремих змаганнях. Деталі формату наразі перебувають у процесі узгодження.

Очікується, що турнір матиме формат «фестивалю»: матчі можуть проводитися на зменшених полях, а склади команд налічуватимуть від 7 до 9 гравців.

Чемпіонат світу ФІФА U-17 проводиться кожні два роки з 1985 року, тоді як турнір U-20 має ще багатшу історію – він вперше відбувся у 1977 році та став стартовим майданчиком для багатьох майбутніх зірок світового футболу.

Запровадження чемпіонату світу ФІФА U-15 відповідає курсу, якого протягом десятиліть дотримувалася КОНМЕБОЛ, організовуючи престижний південноамериканський турнір U-15. Саме там свої перші яскраві кроки зробили Вінісіус Жуніор, Валентін Барко, Білал Ель-Ханус, Кайо Жорже, Федеріко Вальверде, Янхель Еррера та Йєррі Міна.

Тепер ФІФА прагне створити аналогічний за значущістю турнір, але з глобальним охопленням, який стане яскравою демонстрацією універсальності футболу та його відкритості для всіх вікових груп.