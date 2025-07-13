Сергій Стаднюк

Вечір неділі, 13 липня, буде присвячено фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Але перед цим відомі команди УПЛ подарують українському вболівальнику «затравочку» у вигляді своїх контрольних матчів.

Львівські Карпати зіграють проти австрійського Вольфсберга. Кривбасу ж протистоятиме дещо легший суперник в особі угорського Уйпешта. Обидва матчі покажуть клубні YouTube-канали абсолютно безкоштовно.

18:00 | Карпати – Вольфсберг. Пряма трансляція

18:00 | Кривбас – Уйпешт. Пряма трансляція

І от, основна страва – фінал Клубного чемпіонату світу 2025! У центральному матчі турніру зійдуться ПСЖ та Челсі – два європейські гранди, кожен із яких пройшов свій (хоч і різний) шлях до вирішального поєдинку. Парижани на шляху до фіналу розгромили Реал Мадрид (4:0), довели свою силу в матчах з Баварією та Інтером Маямі, і демонструють відмінний баланс між атакою та захистом. У дев’яти матчах плейоф Ліги чемпіонів вони пропустили лише шість м’ячів, а на цьому турнірі – один.

Челсі ж дійшов до фіналу впевнено, хоча й з менш статусними суперниками. Лондонці здолали Бенфіку й одразу двох представників Бразилії в особі Палмейраса та Флуміненсе. В групі ж «сині» залишили за своїми спинами Лос-Анджелес та Есперанс. Тепер на них чекає найскладніший іспит – зупинити команду, яка виглядає непереможною машиною у сезоні, що минає. Фінал в Україні покажуть MEGOGO, Суспільне Спорт і DAZN.