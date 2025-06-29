Павло Василенко

Фіорентина запросила дозвіл на проведення матчу плей-офф Ліги конференцій на стадіоні «Maпеї», на якому виступає Сассуоло, оскільки «Артеміо Франкі» у Флоренції все ще перебуває на реконструкції.

«Фіалки» кваліфікувалися на турнір УЄФА четвертий рік поспіль, двічі виходячи у фінал та один раз у півфінал. Їм належить пройти раунд плей-оф 21 та 28 серпня.

Останнім часом проведення матчів на Артеміо Франки не було для них великою перевагою, оскільки місткість сильно обмежена через реконструкцію. Фіорентина хоче, щоби більше її вболівальників змогли відвідати матч. За даними Gazzetta dello Sport, клуб запросив дозвіл у УЄФА та Сассуоло перенести свій домашній поєдинок Ліги конференцій на стадіон «Мапеї» в Реджо-Емілії.