Сергій Разумовський

У 26-му турі італійської Серії А Фіорентина вдома мінімально обіграла Пізу у лобовому матчі в боротьбі за виживання. Вирішальним став епізод на 13-й хвилині, коли Кін забив єдиний гол зустрічі, після чого господарі зосередилися на контролі мінімальної переваги та довели гру до перемоги.

В іншому матчі туру Болонья також взяла мінімальні три очки, перегравши Удінезе з аналогічним рахунком. Доля поєдинку вирішилася на 75-й хвилині: Бернардескі реалізував пенальті, і цього виявилося достатньо, щоб Болонья втримала переможний рахунок до фінального свистка.

Фіорентина набрала 24 очки у турнірній таблиці та залишила зону вильоту, випередивши Кремонезе та Лечче за додатковими показниками. Пізу (15) вже навряд щось врятує. Болонья (36) піднялася на восьме місце, відірвавшись від Удінезе (32).

Серія А, 26-й тур

Фіорентина – Піза 1:0

Гол: Кін, 13

Болонья – Удінезе 1:0

Гол: Бернардескі, 75(пен.)