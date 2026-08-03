Підписання меморандуму відбулося у HUB4308 за участі головного сержанта військової частини 3057 Національної гвардії України Ігоря Шелепйонка, представника ГО «Хаб 4308» Льва Кашперського, керівника ФК «Локомотив» Київ Олександра Єгорова та футболістів клубу.

Футбольний клуб «Локомотив» Київ, 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України та громадська організація «4308» підписали меморандум про співпрацю. Документ закріплює стратегічне партнерство сторін та визначає ключові напрями спільної діяльності, спрямованої на підтримку військовослужбовців і ветеранів, розвиток дитячо-юнацького футболу, національно-патріотичне виховання молоді та реалізацію соціально важливих ініціатив.

Для ФК «Локомотив» та ГО «4308» ця співпраця не є новою. Упродовж року сторони вже реалізували низку спільних проєктів, серед яких спортивні заходи для дітей і військових, благодійні турніри та ініціативи за участі вболівальницької спільноти. Відтепер партнерство виходить на новий рівень, а до нього офіційно долучається 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ.

Одним із ключових напрямів співпраці стане реалізація соціальних та ветеранських проєктів. Сторони об’єднають зусилля задля підтримки військовослужбовців та їхніх родин, приділяючи особливу увагу дітям захисників України та ветеранам, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Важливою складовою партнерства стане організація благодійних футбольних матчів, турнірів і культурно-спортивних заходів, а також формування здорової, патріотично свідомої та впорядкованої культури ультрас-руху.

Окремий напрям меморандуму присвячений розвитку дитячо-юнацького футболу. Партнери спільно працюватимуть над розвитком футбольної академії «Локомотива», сприятимуть патріотичному вихованню дітей і молоді, проводитимуть спільні освітні та навчальні заходи: лекції, майстер-класи, тренінги із домедичної допомоги, національно-патріотичні вишколи та інші просвітницькі ініціативи, а також займатимуться пошуком партнерів і меценатів для створення нових можливостей для юних спортсменів.

Головний сержант військової частини 3057 Національної гвардії України Ігор Шелепйонок:

“Спорт є невід’ємною частиною життя військовослужбовців — і під час служби, і після неї здоров’я та дух мають бути в тонусі. Переконаний, що співпраця з футбольним клубом «Локомотив» буде корисною як для сімей військових, так і для бійців, які повернулися до цивільного життя та хочуть продовжувати займатися спортом. Спорт об’єднує, і я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться реалізувати багато важливих ініціатив”.

Керівник ФК «Локомотив» Київ Олександр Єгоров:

“Спортивні клуби не можуть стояти осторонь війни. Ми маємо бути поруч із бійцями, ветеранами та їхніми родинами, створювати можливості для реабілітації та всіляко підтримувати дітей військовослужбовців, які захищають Україну або віддали за неї своє життя. Саме такі діти займаються в академії «Локомотива», яка налічує понад 1200 юних футболістів. «Азов» — легендарний військовий підрозділ, що боронить державу на найгарячіших напрямках фронту, тому для нас велика честь і велика відповідальність бути частиною такого партнерства. Ця тристороння співпраця поєднає мужність, стійкість, спорт і залізний характер задля досягнення єдиної мети”.

Представник ГО «Хаб 4308» Лев Кашперський:

“Ми завжди підтримуємо соціальні та спортивні ініціативи, адже виховання здорової, патріотичної молоді є одним із ключових пріоритетів ГО «4308». Водночас нам важливо дбати і про своїх військовослужбовців, які отримали важкі поранення, проходять реабілітацію та повертаються до активного життя. Спорт є одним із найефективніших інструментів цього процесу, тому така співпраця має для нас принципове значення і велику цінність”.

Підписання меморандуму стало черговим кроком у розвитку спільної місії сторін — об’єднувати спорт, суспільство та військову спільноту навколо підтримки захисників України, виховання молодого покоління та розвитку українського футболу.