Баварія в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу вийшла переможцем в протистоянні з Фламенго. Матч у Маямі завершився з рахунком 4:2.

Баварія з перших хвилин понеслась вперед, що конвертувалось у два забиті голи протягом стартових 9 хвилин. Бразильці за переваги у кількості вболівальників на трибунах швидко прийшли до тями, скоротивши відставання в рахунку зусиллями Жерсона, з ударом якого не зміг впоратись Ноєр. Перед перервою Баварія повернула собі перевагу в 2 голи завдяки влучному удару Горецки.

По перерві Фла повернули інтригу в матч завдяки 11-метровому, який реалізував Жоржиньо, проте цього вечора Баварію було не спинити. Кейн завдяки дублю приніс перемогу команді Венсана Компані, яка зіграє у чвертьфіналі КЧС.

Клубний чемпіонат світу. 1/8 фіналу

Фламенгу - Баварія 2:4

Голи: Жерсон, 33, Жоржиньо, 54 (пен.) - Пульгар, 6 (аг), Кейн, 10, 73, Горецка, 41

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Фламенго - Баварія.