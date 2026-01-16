Флік: «Бажаю Алонсо успіху в наступному великому проєкті»
Тренер Барселони прокоментував звільнення керманича Реала
25 хвилин тому
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік відреагував на звільнення Хабі Алонсо з посади наставника мадридського Реала.
Це не моя справа. У мене дуже хороші стосунки з Хабі. Ми познайомилися ще в Леверкузені та підтримуємо зв’язок. Він фантастичний тренер, і я бажаю йому всього найкращого у наступному великому проєкті. Це частина футболу. Клуб повинен вірити в себе, так само як і команда. Ті, хто ухвалює рішення, мають їх ухвалювати. Але це не моя справа, я не хочу про це говорити, адже робота тренера дуже складна і ми несемо величезну відповідальність, – передає слова Фліка портал Goal.
Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера Реала на початку тижня. За день до цього рішення мадридський клуб зазнав поразки від Барселони з рахунком 2:3 у фіналі Суперкубка Іспанії.
