Флуміненсе вистояв проти Інтера, який вилетів з КЧС
Бразильська команда відверто відскочила
близько 2 годин тому
Інтер поступився Флуміненсе в рамках 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. поєдинок у Шарллоті завершився з рахунком 0:2.
Перемогу бразильській команді забезпечили швидкий гол Кено на старті та Еркулеса в доданий час другої половини зустрічі.
Більшість ігрового часу Інтер володів ініціативу, створюючи небезпеку біля воріт Флу, проте віцечемпіонам Італії не вдалося вразити ворота бразильціів.
Переможець в цій парі виходить у чвертьфіналі на фаворита в протистоянні Манчестер Сіті та Аль-Хіляля.
Клубний чемпіонат світу. 1/8 фіналу
Інтер - Флуміненсе 0:2
Голи: Кано, 3, Еркулес, 90+3
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Інтер - Флуміненсе.