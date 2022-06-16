Фонсека в найближчі дні буде оголошений новим головним тренером «Лилля»

Французький клуб вже звільнив попереднього наставника

«Лілль» звільнив головного тренера Жоселіна Гурвеннека і запросив йому на заміну португальського фахівця Пауло Фонсека. Про це повідомив в Twitter журналіст Фабріціо Романо.



За інформацією джерел, «Лілль» домовився з Фонсекою про дворічний контракт ще минулого тижня. Зараз між клубом і тренером йде процес оформлення документів.

Відзначимо, що Фонсека раніше тренував «Брагу», «Шахтар» і «Рому».

Нагадаємо, раніше Фонсека допомагав біженцям з України знайти роботу.