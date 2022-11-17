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Форвард «Брентфорд» звинувачений в 232 випадках можливих порушень правил ставок

Він ставив на спорт чотири роки
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17 листопада 09:29
Форвард «Брентфорд» звинувачений в 232 випадках можливих порушень правил ставок

Форварда «Брентфорд» Айвен Тоуні отримав звинувачення від FA за правила порушення ставок.

У період з 2017 по 2021-й рік англієць зробив 232 ставки на спорт, що заборонено правилами гравцям АПЛ. За цей час він грав за «Віган», «Скантроп» і «Пітерборо».

Асоціація дала футболістові час до 24 листопада, щоб відповісти на звинувачення, повідомляє Daily Mail.

При цьому, раніше він вже отримував подібні звинувачення на свою адресу, виступаючи в нижчих лігах Англії, проте допомагав слідству в розслідуванні цієї справи так як впевнений, що не винен.

За «Брентфорд» в цьому сезоні він провів 16 матчів, забивши 11 голів. Однак на ЧС-2022 форвард не поїхав.

Андрій Усмонов
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