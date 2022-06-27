Форвард «Десни» забив дебютний м'яч у США з передачі екс-гравця МЮ

Футболіст раніше був орендований у чернігівського клубу

Илья Шевцов / Фото - Шарлотт Индепенденс

У матчі Першої ліги USL «Шарлотт Індепенденс» на своєму полі розгромив «Форвард Медісон» (6:2). нападник Ілля Шевцов забив дебютний м'яч за господарів.

Українець відзначився на 28-й хвилині з передачі екс-гравця МЮ Габріеля Обертана. Це була п'ята гра форварда за клуб.

Відзначимо, що в кінці травня Шевцов був орендований у «Десни». Угода діє до кінця 2022 року.

«Шарлотт» посідає п'яту сходинку в третьому за силою дивізіоні США