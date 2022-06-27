Карась про так званого «власника» чернігівської «Десни»: «На ньому була купа крові»
Форвард «Десни» забив дебютний м'яч у США з передачі екс-гравця МЮ
Футболіст раніше був орендований у чернігівського клубу
09:57
Илья Шевцов / Фото - Шарлотт Индепенденс
У матчі Першої ліги USL «Шарлотт Індепенденс» на своєму полі розгромив «Форвард Медісон» (6:2). нападник Ілля Шевцов забив дебютний м'яч за господарів.
Українець відзначився на 28-й хвилині з передачі екс-гравця МЮ Габріеля Обертана. Це була п'ята гра форварда за клуб.
Shevtsov shoots, Shevtsov scores. #WeAreCLT #CLTvMAD pic.twitter.com/JQRVRCq7G8— Charlotte Independence ( @ Independence ) June 26, 2022
Відзначимо, що в кінці травня Шевцов був орендований у «Десни». Угода діє до кінця 2022 року.
«Шарлотт» посідає п'яту сходинку в третьому за силою дивізіоні США
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