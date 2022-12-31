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Форвард «Динамо»: «Ми почали сезон погано, навіть не вийшли на рівень минулого року»

Ванат підвів підсумки сезону для киян
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 грудня 2022р. 18:04
Форвард «Динамо»: «Ми почали сезон погано, навіть не вийшли на рівень минулого року»

Форвард київського Динамо Владислав Ванат прокоментував 2022-й рік для команди. Його цитує прес-служба киян.

- Які підсумки першої частини сезону можете підвести? Війна наклала серйозний відбиток на проведення матчів?

- Так, безумовно. Хоча ми, звичайно, намагалися не звертати уваги і не думати про те, що може бути повітряна тривога. Але, природно, в підсвідомості все одно завжди пам'ятали, що в нашій країні йде війна. На щастя, під час матчів тривога була тільки один раз – коли грали з « Рухом », в іншому ж вдалося більш-менш спокійно провести чемпіонат.

У нас було дуже багато переїздів, і це, звичайно, також позначалося, але ми повинні були з цим справлятися – по-іншому ніяк. Знаю, що про це часто говорив головний тренер, і я згоден з ним.

- « Динамо » за підсумками першого кола фінішувало на третьому місці, як можете прокоментувати цей результат?

- Ми почали чемпіонат дуже погано, і тільки після того, як перебралися в Україну після закінчення виступів в груповому етапі Ліги Європи, почали грати краще, але все одно не вийшли на рівень минулого року. Мені складно сказати, з чим це пов'язано, може, з психологічним станом гравців. Багато що не виходило, не завжди виходило показати свій звичний футбол.


Динамо завершило 2022-й рік на 3 місці в турнірній таблиці УПЛ, навесні кияни не виступатимуть в єврокубках.

Петро Приходько
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Владислав Ванат Динамо Київ

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