Форвард «Динамо» цікавий трьом турецьким клубам

Родрігеш покине українську команду

Форвард «Динамо» Жерсон Родрігеш цікавий трьом турецьким клубам, повідомляє журналіст Осман Ченгіз в своєму Twitter.

За його інформацією, люксембуржця хочуть бачити «Анкарагюджю», «Кайсеріспор» і «Ураніеспор».

Відзначимо, що останні півроку Родрігеш провів в оренді в турецькому клубі «Еюспор».

Контракт Родрігеш належить «Динамо», але гравець вже заявляв, що не хоче виступати в Україні через війну.