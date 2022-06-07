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Форвард «Динамо» цікавий трьом турецьким клубам

Родрігеш покине українську команду
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:38
Форвард «Динамо» цікавий трьом турецьким клубам

Форвард «Динамо» Жерсон Родрігеш цікавий трьом турецьким клубам, повідомляє журналіст Осман Ченгіз в своєму Twitter.

За його інформацією, люксембуржця хочуть бачити «Анкарагюджю», «Кайсеріспор» і «Ураніеспор».

Відзначимо, що останні півроку Родрігеш провів в оренді в турецькому клубі «Еюспор».

Контракт Родрігеш належить «Динамо», але гравець вже заявляв, що не хоче виступати в Україні через війну.

Петро Приходько
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Теги

Жерсон Родрігеш Динамо Київ

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