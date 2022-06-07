«Клуби, які пробилися в єврокубки, мають грати за кордоном». Маркевич вважає, що тільки «Динамо» легко впорається з відсутністю легіонерів
Форвард «Динамо» цікавий трьом турецьким клубам
Родрігеш покине українську команду
Форвард «Динамо» Жерсон Родрігеш цікавий трьом турецьким клубам, повідомляє журналіст Осман Ченгіз в своєму Twitter.
За його інформацією, люксембуржця хочуть бачити «Анкарагюджю», «Кайсеріспор» і «Ураніеспор».
Відзначимо, що останні півроку Родрігеш провів в оренді в турецькому клубі «Еюспор».
Контракт Родрігеш належить «Динамо», але гравець вже заявляв, що не хоче виступати в Україні через війну.
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