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Світовий бокс. Тижневик

Форвард «Динамо» відправиться в оренду в «Слован»

Рамірес вже грав у Словаччині
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:59
Форвард «Динамо» відправиться в оренду в «Слован»

Форвард «Динамо» Ерік Рамірес відправиться в оренду в «Слован».

Останні півроку Рамірес провів в оренді в хіхонском «Спортінге», за 12 матчів не забивши жодного м'яча.

Рамірес вже виступав в Словаччині, представляючи клуби «Сеніца» і «ДАК 1904».

Відзначимо, що Рамірес пішов в оренду в «Спортинг» ще до початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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