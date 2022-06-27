«Спортинг» оголосив, що Рамірес повернеться в «Динамо», а Кравець – до іншого іспанського клубу
Форвард «Динамо» відправиться в оренду в «Слован»
Рамірес вже грав у Словаччині
Форвард «Динамо» Ерік Рамірес відправиться в оренду в «Слован».
Останні півроку Рамірес провів в оренді в хіхонском «Спортінге», за 12 матчів не забивши жодного м'яча.
Рамірес вже виступав в Словаччині, представляючи клуби «Сеніца» і «ДАК 1904».
Відзначимо, що Рамірес пішов в оренду в «Спортинг» ще до початку повномасштабної російської агресії в Україні.
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