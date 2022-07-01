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Форвард «Динамо», який постійно в лазареті, знову отримав травму

Кулач – нефартовий
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:25
Форвард «Динамо», який постійно в лазареті, знову отримав травму

Нападаючий «Динамо» Владислав Кулач знову потрапив в лазарет, повідомляє прес - служба киян.

У Кулача проблема з ногою – у нього стресовий перелом стопи. Кулач ходить зі спеціальним пресом, який повинен зняти через кілька тижнів. Якщо все буде в порядку, то він приступить до тренувань до кінця липня.

Раніше у Кулача були проблеми з серцем, а також він тривалий час відновлювався після коронавірусу.

У минулому сезоні Кулач зіграв за «Динамо» 5 матчів і забив 1 м'яч.

Вчора два легіонера приєдналися до «Динамо» на зборі в Швейцарії.

Петро Приходько
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Владислав Кулач Динамо Київ

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