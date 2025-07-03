Павло Василенко

Діогу Жота, 28-річний португальський футболіст Ліверпуля, загинув сьогодні вранці у дорожньо-транспортній пригоді в провінції Самора.

Аварія сталася на 65-му кілометрі траси А-52, неподалік регіону Самора в Санабрії, повідомляє Marca. Нападник червоних помер разом зі своїм братом Андре, гравцем Пенафіела.

Гравець Ліверпуля загинув, коли автомобіль зійшов із дороги, що призвело до пожежі. За словами очевидців, автомобіль був охоплений полум'ям, яке також перекинулося на довколишню рослинність.

Діогу Жота одружився зі своєю нареченою, Руте Кардосо, всього 10 днів тому. Весілля відбулося 22 червня.

28-річний Діогу Жота перейшов до Ліверпуля у 2020 році з Вулвергемптону за 44,7 млн ​​євро. З того часу він зіграв 182 матчі за червоних, забив 65 голів і віддав 26 результативних передач. За цей час він виграв три титули з червоними: АПЛ (2024/25), Кубок Англії (2021/22) та Кубок ліги (2021/22).