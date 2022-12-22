Агуеро: «Через кілька років у Аргентини з'явиться новий Мессі»
Форвард Нідерландів: «Мессі був злий на мене, зате він тепер знає моє ім'я»
Веґгорст згадав конфлікт із майбутнім чемпіоном світу
22 грудня 23:57
Ваут Веґгорст / Фото - KNVB
Нападник збірної Нідерландів Ваут Веґгорст згадав конфлікт із лідером збірної Аргентини Ліонелем Мессі у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 (2:2, 3:4 – пен.). Слова футболіста призводить A Spor.
Ліонель – найкращий чи один із найкращих футболістів за всі часи. Після матчу хотілося висловити йому свою повагу.
Однак він все ще був злий на мене. Зате тепер він знає моє ім'я.