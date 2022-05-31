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Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»

Че Адамс виступає за «Саутгемптон»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:57
Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»

Форвард збірної Шотландії і «Саутгемптона» Че Адамс висловився про майбутній матч з Україною. його цитує Daily Record.

«У них досить якісна команда. Я вже пару раз грав проти українських футболістів. Зінченко - відмінний футболіст. Він діє на іншій позиції, ніж в «Ман Сіті». Також подивіться на Ярмоленко з «Вест Хема», він теж хороший і дуже якісний гравець ».

Вже відомий склад збірної України, Який приїхав в Глазго на матч з Шотландією. Гра відбудеться завтра, 1 -го червня.

Петро Приходько
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Теги

Саутгемптон збірна Шотландії (футбол)

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