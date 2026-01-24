Сергій Разумовський

Український нападник Артем Степанов, який нині виступає за Нюрнберг, може змінити команду вже цієї зими. Про це повідомляє Bild.

18-річний форвард висловив бажання якнайшвидше залишити клуб і нібито прагне розірвати чинну угоду. Зазначається, що він прагне отримати можливість продовжити кар’єру в оренді в іншому колективі ще до закриття зимового трансферного вікна.

За інформацією джерела, у Нюрнберзі не виключають такого сценарію та готові піти назустріч гравцю в питанні дострокового припинення співпраці. Зазначається, що сторони можуть домовитися про розірвання контрактних зобов’язань у стислі терміни, аби Степанов мав час оформити перехід і встиг приєднатися до нового клубу вже найближчим часом.

Степанов приєднався до Нюрнберга влітку 2025 року на правах оренди з Баєра. У поточному сезоні він сумарно провів на полі 835 хвилин у 15 матчах, відзначився двома голами та оформив одну результативну передачу.