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Фред – про нового тренера МЮ: «На нас чекають великі справи»

Тен Хаг очолив манчестерський клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:41
Фред – про нового тренера МЮ: «На нас чекають великі справи»

Півзахисник « Манчестер Юнайтед » Фред висловився про прихід Еріка Тен Хага на пост головного тренера команди. Гравця цитує ВВС.

« Він відмінний менеджер, всі знають, чого він досяг. Упевнений, що нам чекають великі справи. Він дуже педантично ставиться до своєї праці. Мені дуже подобається його робота, я стежив за нею в « Аяксі ».

Є нові правила. Є речі, про які він нас просить, це частина роботи і нашої рутини. Ми повинні прийняти їх і наполегливо працювати над тим, що стати краще.

Мої виступи? Я не думаю, що в минулому сезоні люди вперше зрозуміли, що я хороший гравець. Я потрапив в « Ман Юнайтед » невипадково. Всі сезони, крім першого, були хорошими в моєму виконанні ».


Раніше Тег Хаг заявляв, що Кріштіану Роналду залишиться в МЮ.

Петро Приходько
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Фред Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг

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