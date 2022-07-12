Тренер МЮ: «Ми плануємо сезон з Роналду, він не продається»
Фред – про нового тренера МЮ: «На нас чекають великі справи»
Тен Хаг очолив манчестерський клуб
Півзахисник « Манчестер Юнайтед » Фред висловився про прихід Еріка Тен Хага на пост головного тренера команди. Гравця цитує ВВС.
« Він відмінний менеджер, всі знають, чого він досяг. Упевнений, що нам чекають великі справи. Він дуже педантично ставиться до своєї праці. Мені дуже подобається його робота, я стежив за нею в « Аяксі ».
Є нові правила. Є речі, про які він нас просить, це частина роботи і нашої рутини. Ми повинні прийняти їх і наполегливо працювати над тим, що стати краще.
Мої виступи? Я не думаю, що в минулому сезоні люди вперше зрозуміли, що я хороший гравець. Я потрапив в « Ман Юнайтед » невипадково. Всі сезони, крім першого, були хорошими в моєму виконанні ».
Раніше Тег Хаг заявляв, що Кріштіану Роналду залишиться в МЮ.
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