Фред – про нового тренера МЮ: «На нас чекають великі справи»

Півзахисник « Манчестер Юнайтед » Фред висловився про прихід Еріка Тен Хага на пост головного тренера команди. Гравця цитує ВВС.

Є нові правила. Є речі, про які він нас просить, це частина роботи і нашої рутини. Ми повинні прийняти їх і наполегливо працювати над тим, що стати краще.

Мої виступи? Я не думаю, що в минулому сезоні люди вперше зрозуміли, що я хороший гравець. Я потрапив в « Ман Юнайтед » невипадково. Всі сезони, крім першого, були хорошими в моєму виконанні ».