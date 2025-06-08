Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте перед фіналом Ліги націй проти Португалії розповів, чому 17-річному Ламіну Ямалю вдалося стати лідером команди. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Мені здається, Ламін Ямаль знаходиться у дуже гарній атмосфері. Партнери по команді відіграють важливу роль. Вони ставляться до нього абсолютно по-дружньому, як до звичайного хлопця – на тренуваннях, у поїздках, у підготовці до матчів.

Він просто один із усіх. Якби було інакше, вся ця увага могла стати проблемою. Але цього нема. Він розумний, кмітливий і свого віку неймовірно зрілий. Це добре – і для нього, і для його зростання. Та й для футболу загалом.