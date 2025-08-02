Головний тренер Колоса Руслан Костишин повідомив, що іноземні футболісти команди з Ковалівки потрапили під російську атаку напередодні матчу 1 туру УПЛ проти Кривбаса (2:1). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Користуючись нагодою, хочу сказати дякую своїм легіонерам. Була велика проблема у нас під час підготовки до гри в тому, що всі наші легіонери живуть у ЖК «Республіка». Деякі постраждали, а деякі побачили цей жах.

Ви розумієте, що це не їхня війна, і вони побачили це, смерть, яка була поруч з ними. Вони знайшли мужність вийти сьогодні всі, які грали в основному складі, які вийшли на заміну. Так що їм велика подяка, що вони дуже поважно поставилися до своєї команди, знайшли мужність, знайшли сили зіграти емоційно.

Тому що після вчорашнього дня вони не тренувалися взагалі, не було ні теорії, нічого, ми дали їм спокій. Так що велика подяка їм. Вони в нас дуже виховані, дуже, можна сказати, правильні легіонери. Це дуже велика рідкість у командах, щоб така кількість легіонерів - і вони всі були порядні, - розповів Костишин.