Відомий футбольний журналіст, телеведучий і коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу передостаннього туру загального етапу Ліги конференцій Фіорентина – Динамо Київ.

Я не виключаю можливості, що у порівнянні з тими футболістами, які вийшли на Кудрівку, я не думаю, що особливо якісь зміни будуть. Я думаю, що ті самі футболісти і вийдуть. А це практично молодь. І оця молодь, вона повинна показати, на що вона здатна на рівні Фіорентини.

Зараз у Фіорентини, навіть на останньому місці, футболісти, як на мене, вищі за всіх футболістів, які є в київському Динамо. Але чи в потенціалі вони є сильніші?

Можливо, тут якраз треба проявляти свій потенціал. Я хочу побачити оцей склад. Я хочу побачити цю гру. Я хочу побачити цю інтригу. Я хочу побачити це бажання. Тоді можна буде про щось говорити. Це хороше випробовування для Костюка.