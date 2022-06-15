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Гарматний постріл Соболя визнаний кращим голом «Брюгге» в сезоні. Відео
Цікаво, що це єдиний м'яч українця за останній рік
22:54
Гол українського захисника «Брюгге» Едуарда Соболя визнаний кращим в сезоні в бельгійському клубі.
Het is beslist ... de geweldige pegel van Eduard Sobol is jullie # GOTY! pic.twitter.com/wr3ytcxrCl- Club Brugge KV (@ ClubBrugge) June 15, 2022
Соболь відзначився далеким ударом в воротах «Сен-Жилуаза» (1: 0). Примітно, що це єдиний забитий м'яч українця в сезоні.
Нагадаємо, «Евертон» в свою чергу визнав кращим голом в сезоні постріл українця Віталія Міколенко.
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