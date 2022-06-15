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Гарматний постріл Соболя визнаний кращим голом «Брюгге» в сезоні. Відео

Цікаво, що це єдиний м'яч українця за останній рік
Футбол Українські легіонери
22:54
Гарматний постріл Соболя визнаний кращим голом «Брюгге» в сезоні. Відео

Гол українського захисника «Брюгге» Едуарда Соболя визнаний кращим в сезоні в бельгійському клубі.

Соболь відзначився далеким ударом в воротах «Сен-Жилуаза» (1: 0). Примітно, що це єдиний забитий м'яч українця в сезоні.

Нагадаємо, «Евертон» в свою чергу визнав кращим голом в сезоні постріл українця Віталія Міколенко.

Петро Приходько
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Едуард Соболь Брюгге

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