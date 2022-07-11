Відома зарплатня Додо в Серії А
Гендиректор «Фіорентини» – про трансфер Додо: «Ми над цим працюємо, потрібен час»
«Шахтар» намагається продати свого захисника в Італію
Гендиректор « Фіорентини » Джо Бароне розповів, як йдуть справи з потенційним трансфером захисника « Шахтаря » додо. його цитує Calciomercato.
« Це футболіст, за яким ми стежимо, але я не можу сказати більше.
Всім свого часу, ми над цим працюємо. Нам потрібен час »
Раніше стала відома зарплата, Яку Додо обіцяють в « Фіорентіне ».
Коментарі 0