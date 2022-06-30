Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»

Генеральний директор «Кривбаса» Володимир Баєнко висловився про завдання команди з новим тренером Юрієм Вернидубом.

Дата початку чемпіонату є, ми від цього відштовхуємося, і тому плануємо свою підготовку під цю дату.

Завдання у нас одна: виходити і грати. Але з таким тренером завдання автоматично стають великими, тому що Юрій Вернидуб дуже амбітний. Він хоче вигравати кожну гру, а якщо ми виграємо кожну гру, то вирішимо завдання ».