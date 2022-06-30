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Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»

Тренер очолив криворізький клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:33
Гендиректор «Кривбаса»: «З Вернидубом у нас великі завдання»

Генеральний директор «Кривбаса» Володимир Баєнко висловився про завдання команди з новим тренером Юрієм Вернидубом.

«Перший збір закінчується через п'ять днів. Потім два вихідних. Ще один збір в Кривому Розі. Після цього ми на третій збір плануємо виїхати на захід України. Зараз практично вже домовилися. І потім повертаємося в Кривий Ріг, готуємося до початку чемпіонату.

Дата початку чемпіонату є, ми від цього відштовхуємося, і тому плануємо свою підготовку під цю дату.

Завдання у нас одна: виходити і грати. Але з таким тренером завдання автоматично стають великими, тому що Юрій Вернидуб дуже амбітний. Він хоче вигравати кожну гру, а якщо ми виграємо кожну гру, то вирішимо завдання ».


Раніше Вернидуб заявив, що він не бачить необхідності проводити матчі УПЛ за кордоном.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Юрій Вернидуб Зоря

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