У середу, 25 червня, в Києві пройшов спільний медіаівент «Динамо 3.0», організований футбольним клубом Динамо та його офіційним спонсором та партнером — компанією GGBET. Раніше компанія вже виступала офіційним спонсором киян під час єврокубкових матчів та зимових зборів, а тепер стала головним титульним партнером команди на найближчі три роки. Її логотип з’явиться на ігровій формі киян.

Тримати планку найкращих і працювати з найкращими – про це мріє кожен клуб. Зараз дуже надихаючий період для Динамо. За нашими плечима – три десятки найважливіших перемог. Ми йдемо в новий сезон в статусі чемпіонів. Нас підтримує партнер, який здатен значно підсилити нашу медійність і допомогти нам реалізувати ряд активностей, які здивують найвибагливіших вболівальників. Зробимо все можливе, щоб наша гра у новому сезоні та ідеї, які ми втілимо з GGBET, були такі ж зіркові, як оновлена емблема. Дмитро Бріф

Захід відбувся у Rest Hall КВЦ «Парковий» і був присвячений 30-му чемпіонству Динамо та шляху до нього, а також обговоренню майбутніх цілей та змін у клубі. Спікерами заходу були генеральний директор біло-синіх Дмитро Бріф, капітан команди Віталій Буяльський, а також півзахисники Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв.

Перед офіційною частиною гості мали змогу взяти участь у вікторині з приємними призами за правильні відповіді. Після цього всі разом пригадали шлях команди до 30-го чемпіонства, переглянули тематичне відео та поділилися враженнями.

Спікери розповіли про свої емоції від переможного сезону, поділилися очікуваннями від нового розіграшу УПЛ і виступів у єврокубках.