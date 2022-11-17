Екс-лідер «Шахтаря» може перебратися в «Крузейро»
Гочолейшвілі після перерви на матчі збірних пройде медогляд в «Шахтарі»
21-річний грузин однією ногою знаходиться в донецькому клубі
17 листопада 22:27
Георгій Гочолейшвілі / Фото - Twitter«Шахтар» укладе угоду з грузинським захисником Георгієм Гочолейшвілі. Про це повідомляє повідомляє Georgian Footy.
Як стверджує джерело, після перерви на матчі збірних 21-річний гравець пройде медогляд в «Шахтарі».
Нагадаємо, що Грузія на ЧС-2022 не вийшла. Сьогодні команда програла Марокко (0: 3) в товариській грі. Гочелейшвілі відіграв весь поєдинок.
З січня 2021 року Гочолейшвілі грає за «Сабуртало». Його оцінюють в 600 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що Георгій влітку відмовив «Дніпру-1».
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