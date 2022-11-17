Гол гравця АПЛ допоміг збірній України U-19 стартувати з перемоги у відборі на Євро-2023
В стартовому турі відбору Євро-2023 ( U-19 ) збірна України здолала Косово.
« Синьо-жовті » володіли ініціативою на поле. Але удари номінальних господарів не могли застати зненацька Шалу.
Правда, на п'ятій компенсованої хвилині голкіпер косоварів все ж пропустив. перемога команді Сергія Нагорняка
приніс ярмолюк.
Україна стартувала з перемоги в групі 3.
Відбір на Євро-2023. Група 3, перший тур
Україна – Косово 1:0
Гол: Ярмолюк, 90+5
Україна: Герета, Кітела, Удод, Холод, Булеза (к), Царенко (Ющенко, 46), Варфоломєєв, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76), Горбач (Пастух, 86), Пушкарьов (Харабара, 69).
Косово: Шала, Міфтарі, Сахітай, Реджепі, Р.Яшарі, Айвазі, Брутті (Авдіметтай, 90+4), А. Малоку (к) (Бллака, 78), Хазроллай (І. Яшарі, 78), Е. Малоку (Хасані, 46), Рашиця (Аджеті, 89).
Попередження: Варфоломєєв, Удод – Брутті, Сахітай, Р. Яшарі
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