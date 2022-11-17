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Гол гравця АПЛ допоміг збірній України U-19 стартувати з перемоги у відборі на Євро-2023

Ярмолюк вирвав три очки для команди Нагорняка на п'ятій компенсованій хвилині
Футбол Збірна України
17 листопада 16:11
Гол гравця АПЛ допоміг збірній України U-19 стартувати з перемоги у відборі на Євро-2023
Фото - UEFA

В стартовому турі відбору Євро-2023 ( U-19 ) збірна України здолала Косово.

« Синьо-жовті » володіли ініціативою на поле. Але удари номінальних господарів не могли застати зненацька Шалу.

Правда, на п'ятій компенсованої хвилині голкіпер косоварів все ж пропустив. перемога команді Сергія Нагорняка приніс ярмолюк.

Україна стартувала з перемоги в групі 3.

Відбір на Євро-2023. Група 3, перший тур

Україна – Косово 1:0

Гол: Ярмолюк, 90+5

Україна: Герета, Кітела, Удод, Холод, Булеза (к), Царенко (Ющенко, 46), Варфоломєєв, Ярмолюк, Федор (Лосенко, 76), Горбач (Пастух, 86), Пушкарьов (Харабара, 69).

Косово: Шала, Міфтарі, Сахітай, Реджепі, Р.Яшарі, Айвазі, Брутті (Авдіметтай, 90+4), А. Малоку (к) (Бллака, 78), Хазроллай (І. Яшарі, 78), Е. Малоку (Хасані, 46), Рашиця (Аджеті, 89).

Попередження: Варфоломєєв, Удод – Брутті, Сахітай, Р. Яшарі

Сергій Стаднюк
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Теги

Збірна України U-19 (футбол) Євро-2023 U-19 (футбол) збірна Косово (футбол)

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