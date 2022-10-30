Гол Левандовські на 93 хвилині вирвав для «Барселони» перемогу в матчі з «Валенсією»

Команда Хаві тимчасово обійшла «Реал» в таблиці

У 12-му турі Прімери «Барселона» на виїзді зуміла дотиснути «Валенсію».

Все йшло до нульової нічиєї, але на 93 хвилині постріл Роберта Левандовскі вирвав для «Барселони» 3 очки.

Команда Хаві зрівнялася з «Реалом» за очками і вийшла на 1 місце в турнірній таблиці, але у мадридського клубу є матч в запасі.

Чемпіонат Іспанії, 12 тур

«Валенсія» – «Барселона» 0:1

Гол: Левандовскі, 90+3

«Валенсія»: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя ( Хесус Васкес, 80 ), Габріел Пауліста, Джемерт, Гайя, Фулькье, Гільямон, Алмейда ( Тоні Лато, 72 ), Кавані (Маркос Андре, 18), Клюйверт, Лино.

тер Стеген, Бальде, Кунде ( Піке, 74 ), Ерік Гарсія ( Алонсо, 42 ), Альба, Бускетс ( Гаві, 56 ), де Йонг, Педрі, Левандовські, Дембеле ( Ферран Торрес, 56 ), Фаті.