Гол на першій хвилині подарував Швейцарії сенсацію з Португалією та перші очки в Лізі націй

Несподіваний результат після розгрому в першому турі

Фото - FPF

В четвертому турі Ліги націй збірна Португалії в гостях поступилася Швейцарії.

Вже на першій хвилині Сеферович ошелешив «європейських бразильців». Їм довелося приміряти на себе роль наздоганяючих.

Після перерви підопічні Фернанду Сантуша посилили тиск. Однак плодів це не принесло.

Іспанія обійшла Португалію в групі 2 дивізіону A, набравши вісім очок. Чехія випереджає Швейцарію на один бал в боротьбі за виживання в еліті.

Ліга націй. Група A2, четвертий тур

Швейцарія - Португалія 1:0

Гол: Сеферович, 1

Швейцарія: Омлін, Відмер (Штеффен, 46), Ельведі, Аканджі, Родрігес, Стергіу, Ебішер, Джака, Фройлер, Соу, Шакірі (Окафор, 22), Сеферович, Емболо (Цубер, 66).

Португалія: Руй Патрісіо, Жоау Канселье, Пепе, Данилу Перейра, Мендеш, Бруну Фернандеш (Матеуш Нунеш, 74), Рубен Невеш (Орта, 82), Вітінья (Бернарду Сілва, 62), Отавіо (Гедеш, 46), Андре Сілва, Рафаел Леау (Діогу Жота, 62).

Відмер, Омлін - Данилу Перейра, Жоау Канселье