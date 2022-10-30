Гол на сьомій компенсованій хвилині допоміг «Уніону» не подарувати лідерство «Баварії»

Берлінський клуб продовжує показувати сенсаційні результати

Фото - Боруссія Менхенгладбах

У 12-му турі німецької Бундесліги менхенгладбахська «Боруссія» на виїзді поступилася «Уніону».

Два голи берлінців було скасовано. Перший – через гру рукою, другий – через офсайд. Тим не менш, це не завадило команді здобути позитивний результат.

Рахунок відкрив Ельведі. Проте спочатку Беренс його зрівняв, а потім Дукі на сьомій компенсованій хвилині вирвав перемогу.

«Уніон», принаймні на один тур, зберіг перевагу над «Баварією» в одне очко.

Бундесліга, 12 тур

«Уніон» – «Боруссія» Менхенгладбах 2:1

Голи: Беренс, 79, Дукі, 90+7 – Ельведі, 33

«Уніон»: Реннов, Дукі, Кнохе, Лейте, Реєрсон, Пихач (Тріммель, 59), Хедіра, Шафер (Харагучі, 59), Гаребер (Левелінг, 74), Бекер (Беренс, 74), Сібачо (Міхель, 59).

«Боруссія»: Зіппель, Бенсебаїні (Янчке, 90+1), Ельведі, Фрідріх, Скаллі, Крамер, Вайгль, Плеа, Штіндль (Борджес, 85), Нгоуму (Германн, 74), Тюрам (Нетц, 74).

Попередження: Міхель, Реєрсон, Тріммель – Зіппель, Тюрам