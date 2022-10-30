Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Гол на сьомій компенсованій хвилині допоміг «Уніону» не подарувати лідерство «Баварії»

Берлінський клуб продовжує показувати сенсаційні результати
Футбол Бундесліга
30 жовтня 18:45
Гол на сьомій компенсованій хвилині допоміг «Уніону» не подарувати лідерство «Баварії»
Фото - Боруссія Менхенгладбах

У 12-му турі німецької Бундесліги менхенгладбахська «Боруссія» на виїзді поступилася «Уніону».

Два голи берлінців було скасовано. Перший – через гру рукою, другий – через офсайд. Тим не менш, це не завадило команді здобути позитивний результат.

Рахунок відкрив Ельведі. Проте спочатку Беренс його зрівняв, а потім Дукі на сьомій компенсованій хвилині вирвав перемогу.

«Уніон», принаймні на один тур, зберіг перевагу над «Баварією» в одне очко.

Бундесліга, 12 тур

«Уніон» – «Боруссія» Менхенгладбах 2:1

Голи: Беренс, 79, Дукі, 90+7 – Ельведі, 33

«Уніон»: Реннов, Дукі, Кнохе, Лейте, Реєрсон, Пихач (Тріммель, 59), Хедіра, Шафер (Харагучі, 59), Гаребер (Левелінг, 74), Бекер (Беренс, 74), Сібачо (Міхель, 59).

«Боруссія»: Зіппель, Бенсебаїні (Янчке, 90+1), Ельведі, Фрідріх, Скаллі, Крамер, Вайгль, Плеа, Штіндль (Борджес, 85), Нгоуму (Германн, 74), Тюрам (Нетц, 74).

Попередження: Міхель, Реєрсон, Тріммель – Зіппель, Тюрам

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Уніон Берлін Боруссія Менхенгладбах Баварія

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Баварія» виграла третій матч поспіль, обігравши «Майнц»
«Баварія» виграла третій матч поспіль, обігравши «Майнц»
Футбол Бундесліга
29 жовтня 18:23
«Баварія» пропонувала 100 мільйонів євро за Фелікса влітку. «Атлетіко» відмовив
«Баварія» пропонувала 100 мільйонів євро за Фелікса влітку. «Атлетіко» відмовив
Футбол Прімера
29 жовтня 17:10
Нойер може пропустити ЧС-2022. В «Баварії» не знають про характер травми
Нойер може пропустити ЧС-2022. В «Баварії» не знають про характер травми
Футбол Бундесліга
28 жовтня 19:50
Нагельсманн: «Баварія» набрала 15 очок у важкій групі Ліги чемпіонів»
Нагельсманн: «Баварія» набрала 15 очок у важкій групі Ліги чемпіонів»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
27 жовтня 11:50
Левандовскі вперше за 11 років зіграє в Лізі Європи. Тоді грав в групі з «Карпатами»
Левандовскі вперше за 11 років зіграє в Лізі Європи. Тоді грав в групі з «Карпатами»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
27 жовтня 09:45
«Баварія» цікавиться півзахисником «Манчестер Сіті»
«Баварія» цікавиться півзахисником «Манчестер Сіті»
Футбол Бундесліга
26 жовтня 16:40

Новини: Футбол

Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Форвард «Металіста» заявив, що він не проти виграти гонку бомбардирів УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
12:26
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Срна після 1:1 з «Реалом» попросив команду демонструвати такий же рівень у кожному матчі
Ліга чемпіонов UEFA
12:03
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Збірна України
11:31
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Форвард «Кривбасу» вважає, що вирішальним фактором поразки від «Динамо» стали дитячі помилки
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Де Дзербі спробує забрати екс-підопічного в «Шахтарі» до себе в АПЛ
Українська Прем'єр-ліга
10:34
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Йовічевіч: «Результат із «Олександрією» не зіпсує нам настрій перед «Ляйпціґом»
Українська Прем'єр-ліга
10:18
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Відомо про травми в «Шахтарі» перед надважливим матчем із «Ляйпціґом»
Ліга чемпіонов UEFA
09:53
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Гура: «Шахтар» – єдиний наш представник у Лізі чемпіонів. Це був лакмусовий папірець для хлопців»
Українська Прем'єр-ліга
09:31
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
«Мілан» продовжив контракт з Піолі після сенсаційного поразки
Серія А
09:19
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини