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Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію

Непоганий початок нового сезону Ліги Націй для команди Петракова
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію

У першому матчі сезону в Лізі Націй збірна України на виїзді перемогла Ірландію.

Відзначимо, що Олександр Петраков застосував ротацію: в стартовому складі в порівнянні з матчем проти Уельсу (0: 1) було 10 нових гравців.

І навіть другим складом Україна виглядала цікавіше суперника. А забити змогла на початку другого тайму. Що вийшов на заміну в перерві Віктор Циганков виконував подачу з кута поля в штрафну, але вийшло забити м'яч: відскім від газону м'яч залетів в дальній кут воріт голкіпера Ірландії. Дуже схоже Андрій Шевченка забив у ворота росії голкіперу філімонову. Пам'ятаєте?

У підсумку, все завершилося нашою перемогою. Збірна України малою кров'ю видобуває три очки.

Ліга націй, 2 -й тур

Ірландія - Україна 0: 1

гол: Циганков, 47

Ірландія: Келлехер, Крісті (Браун, 69), Даффі, Іган (О`Ші, 62), Коллінз, Стівенс (Макклейн, 69), Хендрік, Каллен, Найт, Робінсон (Обафемі, 69), Огбене (Хемілтон, 78).

Україна: Лунін, Качараба (Караваїв, 72), Попов, Бондар, Сирота, Міколенко, Сидорчук (Ігнатенко, 88), Шапаренко, Мудрік (Піхаленок, 72), Зубков (Циганков, 46), Довбік (Сікан, 80).

попередження: Каллен (54), Міколенко (78).

 

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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