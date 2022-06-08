Гол Жерсона Родрігеша приніс Люксембургу чергову перемогу в Лізі націй
У другому турі Ліги націй збірна Люксембургу на виїзді здолала команду Фарерських островів.
Героєм зустрічі став нападник київського «Динамо» Жерсон Родрігеш. Його гол з пенальті став єдиним.
Слід зазначити, що з 67-ї хвилини Фарери грали вдесятером. А з 80-ї хвилини - залишилися вдев'ятьох.
Після другого туру в групі 1 дивізіону C Туреччина і Люксембург набрали по 6 очок.
Ліга націй. Група C1, другий тур
Фарерські о-ва - Люксембург 0:1
Гол: Родрігеш, 74 (пен.)
Фарери: Нільсен, Фере, Аскхам (Натестад, 60), Давідсен, Соренсен, М. Ольсен (Йонссон, 86), С. Ватнхамар, Г. Ватнхамар (Андреасен, 85), Юнсен, Ханссон (Міккельсен, 77), К. Ольсен (Агнарссон, 78).
Люксембург: Моріс, Мартінс, Шано, Карлсон, Пінту, Мартінс Перейра, Баррейро, Олесен (Жерсон, 90+ 5), Родрігеш (Бонерт, 90+ 2), Сінані, Боржес Саншес (С. Тілль, 86).
Попередження: Юнсен, ФереВилучення: Юнсен, С. Ванхамар
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