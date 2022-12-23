Анрі – про Холанда: «В «Ман Сіті» у нього буде матч з шістьма голами»
Голанд продовжує рвати і метати – забив вже 24 м'ячі за «Манчестер Сіті» в 19 матчах
Вражаюча статистика
23 грудня 10:00
Відбувся перший топ-матч в Європі після завершення ЧС-2022 – в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті здолав Ліверпуль (3:2).
Перший м'яч «містян» в цій зустрічі забив форвард Ерлінг Голанд. Це вже 24 м'яч норвежця в сезоні в 19 матчах. Вражаюча статистика.
Уже відомий суперник Манчестер Сіті в чвертьфіналі Кубка ліги.
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