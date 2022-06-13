«Манчестер Сіті» презентував Голанда
Голанд: «Стиль гри «Манчестер Сіті» мені ідеально підходить»
Норвежець вважає, що зможе реалізувати свої амбіції
Фото: Манчестер Сіті
Новачок «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд дав перший коментар прес-службі клубу в якості гравця «городян»:
Я завжди дивився «Сіті» і любив робити це в останні сезони. Ви не можете не захоплюватися їх стилем гри, це дивовижно. Вони створюють багато моментів, що ідеально підходить для такого гравця, як я.
У цій команді так багато гравців світового класу, а Гвардіола – один із найкращих менеджерів усіх часів, тому я вважаю, що я в правильному місці, щоб реалізувати свої амбіції.
Я хочу забивати голи, вигравати трофеї та покращуватися як футболіст, і я впевнений, що зможу це зробити тут. Це чудовий крок для мене, і я не можу дочекатися початку передсезонної підготовки.
Нагадаємо, що контракт норвежця з «городянами» розрахований до 2027 року з зарплатнею у близько 23 мільйонів євро на рік.
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