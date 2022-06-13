Голанд: «Стиль гри «Манчестер Сіті» мені ідеально підходить»

Фото: Манчестер Сіті

Новачок «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд дав перший коментар прес-службі клубу в якості гравця «городян»:



У цій команді так багато гравців світового класу, а Гвардіола – один із найкращих менеджерів усіх часів, тому я вважаю, що я в правильному місці, щоб реалізувати свої амбіції.

Я хочу забивати голи, вигравати трофеї та покращуватися як футболіст, і я впевнений, що зможу це зробити тут. Це чудовий крок для мене, і я не можу дочекатися початку передсезонної підготовки.