Голанд: Суперник назвав мене повією, потім сказав, що збирається зламати ноги – через півтори хвилини я забив»

Нападник «Манчестер Сіті» розповів дивну історію

Форвард «Манчестер Сіті» і збірної Норвегії Ерлінг Голанд в матчі Ліги націй проти команди Швеції (2:1) розповів про сутичку з захисником суперників Александером Мілошевичем:

«Спочатку він назвав мене повією. Я можу з упевненістю сказати, що це не так. Потім він сказав, що збирається зламати мені ноги. Через півтори хвилини я забив. Це було добре».

Голанд оформив у тій грі дубль – спочатку реалізував пенальті, а потім відзначився і з гри.

Після випаду з боку норвежця Мілошевич заявив, що Голанд обманює і насправді конфлікту між ними не було:

«Я б не сказав такого. Це дуже грубо казати те, що він сказав. Я не говорю норвежською, а він – шведською, не знаю як ми могли спілкуватися. Також я не говорю англійською на полі. Тож це дивно, що він каже, наче я щось говорив, хоч цього не було. Насправді, ми й не сперечалися на полі. У мене було багато матчів, де я був більш роздратований».

Інший нападник «Манчестер Сіті» забив шість м’ячів в одному матчі.