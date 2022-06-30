Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Головна зірка «Евертона» домовилася про особистий контракт з «Тоттенхемом»
Відомо, що це буде довгострокова угода
Бразильський форвард «Евертона» Рішарлісон
погодив умови особистого контракту з «Тоттенхемом». Про це повідомив в Twitter інсайдер Фабріціо Романо.
На поточний момент відомо, що 25-річний нападник підпише довгостроковий контракт зі «шпорами».
Незабаром очікуються перемовини між представниками клубів з приводу трансферу.
Авторитетний порталу Transfermarkt оцінює вартість Рішарлісона в 48 млн євро.
У минулому сезоні Рішарлісон провів 33 матчі, в яких забив 11 м'ячів і зробив п'ять асистів.
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