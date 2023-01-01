Головний тренер аутсайдера УПЛ: «Перед сезоном запрошували священика на клубну базу»

Головний тренер ФК Львів Олег Дулуб розповів, що команда запрошувала священика на базу перед початком сезону 2022/23.

– Ні, такого ми точно не практикували. Перед сезоном ми запрошували на клубну базу священика. Ми з ним поговорили, він поговорив з хлопцями.

А після матчу з «Вересом» наша команда поїхала в відновний центр у Львові, де проходять реабілітацію воїни, які отримали поранення в зоні бойових дій і отримали ампутацію рук і ніг. Ми повезли туди футболістів, щоб вони розуміли, що є інше життя, а футбол в цій ситуації навіть не на другому плані. Напевно, нам вдалося достукатися до їх свідомості, тому що відразу після цього «Львів» здобув перемогу над «Рухом», нічийний результат з «Металістом». Загалом, почали брати очки